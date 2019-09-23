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Merkel 2050 yılına kadarki iklim değişikliği hedeflerini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 66 ülke, 10 bölge, 102 şehir ve 93 şirketin 2050 yılına kadar karbon-nötr bir dünya kurulması hedeflerinin Almanya’nın da iklim konusunda önceliği olduğunu söyledi.

Dünya 23.09.2019, 20:10
Merkel 2050 yılına kadarki iklim değişikliği hedeflerini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 66 ülke, 10 bölge, 102 şehir ve 93 şirketin 2050 yılına kadar karbon-nötr bir dünya kurulması hedeflerinin Almanya’nın da iklim konusunda önceliği olduğunu söyledi.

ABD’nin New York kentinde BM 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Yağmur Ormanları Birliği" ve “ormansızlaşma ve orman bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması” konusunda Almanya’nın bu birliğe 337 milyon euroluk destek verdiğini söyledi. Merkel, Amazon ormanlarının korunmasının yanı sıra Afrika’daki Kongo Havzası’nın Amazon bölgesi kadar önemli olduğunu ve Orta Afrika Orman Girişimi’ni desteklediklerini ifade etti. Merkel, maddi yardımda bulunmanın yeterli olmadığını belirterek, yerli halkın da uluslararası bu çabalara katkı vermesi gerektiği vurguladı. Merkel, Dünya Bankasının önderliğinde çevrenin korunması için kurulan uluslararası ortaklık programına da Almanya’nın 200 milyon euro ile katkı vereceğini ifade etti. Merkel, "Hayatta kalabilmek için dünyadaki yağmur ormanları için hareket etmeliyiz. Bir Alman atasözünde şöyle bir terim var; iyi bir iş yapılırsa değer kazanır. Konuşmayla değer kazanmaz. Şimdi söz söyleme zamanı değil harekete geçme zamanıdır" dedi.

Sera gazları ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda ortak çalışmalar içerisinde Almanya’nın da olduğunu, bu kararlılığı devam ettireceklerini belirten Merkel, çevre konusunda verilecek mücadele ile başarılı olabileceklerini söyledi.

(İHA)
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