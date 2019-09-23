Son Dakika
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Paris İklim Anlaşması’na uymayan ülkelerle ticaret müzakereleri yapmak istemiyorum"
Merkel 2050 yılına kadarki iklim değişikliği hedeflerini açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 66 ülke, 10 bölge, 102 şehir ve 93 şirketin 2050 yılına kadar karbon-nötr bir dünya kurulması hedeflerinin Almanya’nın da iklim konusunda önceliği olduğunu söyledi.
Dünya 23.09.2019, 20:10
Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi’ne katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 66 ülke, 10 bölge, 102 şehir ve 93 şirketin 2050 yılına kadar karbon-nötr bir dünya kurulması hedeflerinin Almanya’nın da iklim konusunda önceliği olduğunu söyledi.
Sera gazları ve karbon emisyonlarının azaltılması konusunda ortak çalışmalar içerisinde Almanya’nın da olduğunu, bu kararlılığı devam ettireceklerini belirten Merkel, çevre konusunda verilecek mücadele ile başarılı olabileceklerini söyledi.(İHA)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
|İmsak
|05:07
|Güneş
|06:30
|Öğle
|12:46
|İkindi
|16:10
|Akşam
|18:51
|Yatsı
|20:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1
Yeni Sayımız