Son Dakika
Merkel: “Amazonlara yardım edeceğiz”
Sergen Yalçın: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi
İsmail Kartal: “Elimizdeki imkanlarla iki maçta 6 puan aldık”
Güreşi bırakıp yangına koştular
Rıza Çalımbay: “Ligde bir maç kaybettik ama koskoca bir lig var”
İran Dışişleri Bakanı, G7 Zirvesinden ayrıldı
Yunanistan, Finlandiya’yı filede 3-1 mağlup etti
Ankara’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı’da restoran açılışına katıldı

Merkel: “Amazonlara yardım edeceğiz”

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Amazon Ormanları’nda meydana gelen yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılması için Brezilya ile konuşacağını söyledi.

Dünya 25.08.2019, 23:03
Merkel: “Amazonlara yardım edeceğiz”
banner63

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Amazon Ormanları’nda meydana gelen yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılması için Brezilya ile konuşacağını söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 Zirvesi için geldiği Fransa’nın Biarritz kentinde Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Angela Merkel, Amazon Ormanları’nda yangınlar söndürüldükten sonra yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılmak için Almanya ve G7 üyelerin Brezilya ile konuşacağını söyledi. Merkel, “Elbette burası Brezilya’nın bölgesi, ancak burada gerçekten küresel bir husus olan yağmur ormanlarıyla ilgili bir sorunumuz var. Dünyamızın akciğerleri etkilendi ve müşterek çözümler bulmalıyız” dedi. Merkel ve Macron, Şili Devlet Başkanı Pinera’ya yangınların söndürülmesi için Avrupa Birliği’nin organize edeceği lojistik ve diğer yardım tekliflerini sunduklarını söyledi.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 üyelerinin İran’ın nükleer programı konusunda tansiyonun artmasının önlenmesi için her fırsatı görüştüğünü ve liderlerin “iyi ve yapıcı bir tartışma” yaptığını söyledi.

(İHA)
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 25 Ağustos 2019
İmsak 04:31
Güneş 06:02
Öğle 12:56
İkindi 16:40
Akşam 19:40
Yatsı 21:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Çaykur Rizespor 2 6
4. Trabzonspor 2 4
5. Sivasspor 2 3
6. Malatyaspor 2 3
7. Denizlispor 1 3
8. Antalyaspor 1 3
9. Beşiktaş 2 3
10. Ankaragücü 2 2
11. Konyaspor 1 1
12. Kayserispor 2 1
13. Kasımpaşa 2 1
14. Gençlerbirliği 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Başakşehir 2 0
17. Göztepe 2 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Osmanlıspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Menemen Belediyespor 2 3
10. İstanbulspor 1 1
11. Erzurum BB 2 1
12. Boluspor 2 1
13. Adanaspor 1 0
14. Altay 1 0
15. Altınordu 2 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Levante 2 3
10. Mallorca 2 3
11. Celta de Vigo 2 3
12. Villarreal 2 1
13. Granada 2 1
14. Eibar 2 1
15. Getafe 2 1
16. Valencia 2 1
17. Espanyol 2 1
18. Real Betis 1 0
19. Barcelona 1 0
20. Leganés 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@