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Merkel: “Amazonlara yardım edeceğiz”
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Amazon Ormanları’nda meydana gelen yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılması için Brezilya ile konuşacağını söyledi.
Dünya 25.08.2019, 23:03
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, Avrupalı ülkelerin Amazon Ormanları’nda meydana gelen yangını söndürme ve sonrasında yeniden ağaçlandırma çalışmalarına katılması için Brezilya ile konuşacağını söyledi.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, G7 üyelerinin İran’ın nükleer programı konusunda tansiyonun artmasının önlenmesi için her fırsatı görüştüğünü ve liderlerin “iyi ve yapıcı bir tartışma” yaptığını söyledi.(İHA)
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