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Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Dünya 29.08.2019, 21:09
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas ise konuşmasında iki devletli çözüme hazır olduklarını belirterek, Merkel’e gösterdiği tüm çabadan dolayı teşekkür etti. Filistinlilere karşı tutumundan dolayı ABD’yi eleştiren Abbas, ABD’nin bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmadığına dikkat çekti. ABD’nin Kudüs, Filistinli mülteciler, sınırlar, yerleşim yerleri gibi konuları müzakere masasından kaldırdığı söyleyen Abbas, İki devletli çözüme inanan bazı Avrupa ülkelerin Filistin’i resmi olarak tanımadığı hatırlattı.(Hamad Alnajjar/İHA)
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