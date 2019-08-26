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Merkel, İran’la diplomatik kanalların açık tutulmasını istedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 Zirvesi sırasında gerçekleştirilen görüşmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Merkel, İran konusunda büyük adımlar atıldığını ve çözüm için diplomatik kanalların açık tutulmasının önemli olduğunu belirtti.

Dünya 26.08.2019, 16:49 26.08.2019, 17:29
Merkel, İran’la diplomatik kanalların açık tutulmasını istedi
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 Zirvesi sırasında gerçekleştirilen görüşmeler hakkında değerlendirmede bulundu. Merkel, İran konusunda büyük adımlar atıldığını ve çözüm için diplomatik kanalların açık tutulmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl 45’incisi düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Fransa’nın Biarritz kentinde bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirvede Suriye, Libya, Ukrayna gibi sıkıntılı bölgeler hakkında diğer liderlerle görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı. Zirve hakkında olumlu değerlendirmelerde bulunan Almanya Şansölyesi, uluslararası toplumun İran konusunda ileriye doğru büyük bir adım attığını ve uluslararası diyalog sayesinde İran krizinin aşılacağını belirtti. Merkel, İran meselesinin çözümünün hızlı olmasını beklemediklerini ve bunun çok kırılgan bir süreç olduğunu ifade ederken diyalog için diplomatik iletişim kanallarının açık bırakılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #diplomatik kanal #iran #G7 Zirvesi #Almanya Başbakanı Angela Merkel
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