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Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova’ya evinde saldırı

Rusya’da yapılacak yerel seçimler öncesinde Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, kendi evinde maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Dünya 06.09.2019, 13:55 06.09.2019, 15:38
Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Pamfilova’ya evinde saldırı

Rusya’da yapılacak yerel seçimler öncesinde Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, kendi evinde maskeli bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın Moskova’ya bağlı Istra kasabasındaki evine kimliği belirsiz maskeli 1 kişi tarafından saldırı gerçekleştirildi. Evin balkonundan giren ve elinde silah bulunduran saldırgan karşısında Pamfilova’yı görünce silahının kabzasıyla seçim komisyonu başkanına defalarca vurduktan sonra yine balkondan atlayarak kaçtı. Saldırıya uğrayan Pamfilova polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, evde incelemelerde bulunarak, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Rusya İçişleri Bakanlığı sebebi bilinmeyen saldırı sonrasında komisyon üyelerinin güvenliğinin arttırıldığını belirtti.

Rusya’da 8 Eylül’de yapılacak yerel seçimler öncesinde bazı muhalif isimlerin belediye meclis üyelik başvurularının kabul görmemesi üzerine Moskova’da günlerce süren protestolar gerçekleşmiş, muhalifler son protesto gösterilerini geçen hafta gerçekleştirmişti. Bütün dünya kamuoyunu meşgul eden sokak olaylarının ardından Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’nın evinde saldırıya uğraması kamuoyunda seçim öncesi provokasyonu olarak değerlendirilmeye başlandı.

(İHA)

#silahlı saldırı #Rusya seçim #rusya #dünya
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