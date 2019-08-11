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Mescidi Aksa’da bayram namazı
İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da bu sabah binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.
Dünya 11.08.2019, 09:54 11.08.2019, 11:35
İsrail’in işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da bu sabah binlerce Müslüman bayram namazı kıldı.
Filistin kaynaklarına göre, Mescidi Aksa’da en az 100 bin kişi Kurban bayram namazı kıldı. İki gün önce Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif’e baskın düzenleyecekleri yönündeki tehditleri üzerine, Mescid-i Aksa’da kılınacak Kurban bayram namazının 06.30 yerine 07.30’da kılınacağını açıklamıştı.
(Hamad Alnajjar - Jeries Bassier/İHA)
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