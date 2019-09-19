Metro'da Yaşlı Çift İğrenç Bir Şekilde Yakalandı!

İngiltere'de meydana gelen olayda ikisi de dul olduğu bilgisine ulaşılan 64 yaşındaki adam ve 57 yaşındaki kadın, Londra'dan Basildon Essex'e gitmekte olan bir yolcu treninde çocuklara ve diğer kişilere aldırış etmeden oral seks yaptılar.

Alkollü oldukları bilgisine ulaşılan çiftin oldukça fazla ses çıkardığı söylendi. Yolcular tarafından yapılan şikayetle birlikte Pitsea'ya geldiklerinde polis ekiplerince durdurulan yaşlı çift gözaltına alındı. Savcı ise ikilinin pornografik içeriklerden özenerek böyle bir eylem gerçekleştirme kararı aldıkları bilgisine ulaştıklarını açıkladı.

İkilinin davasına bakan hakim olayın oldukça tatsız bir durum olduğunu fakat ikilinin daha önce herhangi bir suça karışmadığını; yetişkin olmaları sebebiyle kendi kararlarını alabildiklerini ifade eden hakim, buna rağmen bu iğrençliğin üstünün asla örtülemeyeceğini bu sebepten dolayı kadının 100 saat, erkeğin ise 150 saat toplum hizmeti adına çalışmasına karar verdi.