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Mezarlıkta Hayrete Düşüren Olay!

Kısa süre önce hayata gözlerini yuman annesinin mezarını ziyarete giden bir kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren bir çifte rastladı. Olayı hemen cep telefonuyla videoya aldı ve sosyal medyada paylaştı. "

Dünya 13.09.2019, 09:04 Billdrt
Mezarlıkta Hayrete Düşüren Olay!

İrlanda'nın Cork şehrinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyarete giden bir kadın, gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Adı açıklanmayan kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren bir çift gördü. Kadın, hemen olayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı ve sosyal medya hesabına girerek "Utanç" başlığı altında videoyu paylaştı.

Ağaç Altnda

Kadının yayınladığı videoda, çiftin mezarlıkta yer alan bir ağacın altında oldukları görülürken kadın; çiftin kendisini görmelerine rağmen hiçbir şekilde istiflerini bozmadığını söylediğini ve köpeklerin dahi bu şekilde davranmayacağını anlattı.

Mezarlık Yetkilisi Açıklama Yaptı

St. Michael' mezarlığında yaşanan olayda mezarlık yetkilisi, toplam 7 kamera olduğunu fakat kameraların yalnızca mezarlığın ön bölümlerini kayıt edebildiğini, mezarlığın iç taraflarını gören kamera olmaması sebebiyle çifti göremediklerini belirtti.

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