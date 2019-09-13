Mezarlıkta Hayrete Düşüren Olay!

İrlanda'nın Cork şehrinde hayrete düşüren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden annesinin mezarını ziyarete giden bir kadın, gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Adı açıklanmayan kadın, mezarlıkta cinsel ilişkiye giren bir çift gördü. Kadın, hemen olayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı ve sosyal medya hesabına girerek "Utanç" başlığı altında videoyu paylaştı.

Ağaç Altnda

Mezarlık Yetkilisi Açıklama Yaptı

Kadının yayınladığı videoda, çiftin mezarlıkta yer alan bir ağacın altında oldukları görülürken kadın; çiftin kendisini görmelerine rağmen hiçbir şekilde istiflerini bozmadığını söylediğini ve köpeklerin dahi bu şekilde davranmayacağını anlattı.

St. Michael' mezarlığında yaşanan olayda mezarlık yetkilisi, toplam 7 kamera olduğunu fakat kameraların yalnızca mezarlığın ön bölümlerini kayıt edebildiğini, mezarlığın iç taraflarını gören kamera olmaması sebebiyle çifti göremediklerini belirtti.