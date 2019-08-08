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Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla KKTC’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Şehit Cengiz Topel Anıtı açılış töreni ve Erenköy Direnişi ve Şehitlerini Anma Töreni’ne katılmak üzere sabah saatlerinde KKTC’ye geldi.

Dünya 08.08.2019, 10:39 08.08.2019, 11:36
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla KKTC’de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Şehit Cengiz Topel Anıtı açılış töreni ve Erenköy Direnişi ve Şehitlerini Anma Töreni’ne katılmak üzere sabah saatlerinde KKTC’ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla KKTC’ye geldi. Akar ve beraberindeki heyeti, Ercan Havalimanı’nda KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım karşıladı.

Akar ve beraberindeki heyet, yenilenen Şehit Cengiz Topel Anıtı’nın açılış törenine ve 8 Ağustos şanlı Erenköy Direnişi ve Erenköy Şehitlerini Anma Töreni’ne katılacak, ardından KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ve KKTC’nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün anıt kabirlerini ziyaret edecek. Akar ve beraberindeki heyet öğleden sonra ise resmi ziyaretlerde bulunacak ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #kuvvet komutanlar #kktc #Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
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