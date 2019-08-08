Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi. Görüşmede konuşma yapan Akar, Türkiye’nin Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu vurguladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile bir araya geldi. Görüşmede konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, KKTC’de çeşitli gelişmeler yaşandığını söyleyerek bunları yakından takip ettiklerini söyledi. Akar, garantör ülke olan Türkiye için Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

"KIBRIS’TA OLDUBİTTİYE MÜSAADE YOK"

Akar, müzakere konusunda bir dayatma ve dışlamalarının olmadığını ancak yeni bir çalışma yapılıyor diye sonucu olmayan süreçlerin hiçbir tarafa yararlı olmadığını değerlendirdiklerini belirtti. Garantör ülke Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak barıştan yana olduklarını ve iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olunmasını istediklerini kaydeden Akar, hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Kıbrıs’ın milli dava olduğunu ve Kıbrıs Türkleriyle kardeşliklerinin kader birliği olduğunu anlatan Akar, dilek ve temennilerinin uluslar arası hukuk çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının haklarının verilmesi olduğuna işaret etti.

"MEHMETÇİK 45 SENE ÖNCE KIBRIS’A BARIŞ GETİRDİ"

Başbakan Ersin Tartar da bu anlamlı günde yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Sabah saatlerinde Cengiz Topel Anıtı’nda yapılan açılışa değinirken İstanbul’da Kıbrıs Türk Kültür Derneği başkanlığı yaptığı dönemde Cengiz Topel’in ailesini gördüğünü ve kabrini ziyaret ettiğini kaydeden Tatar, bu mücadelenin önemine işaret etti. Tatar, 1960 anlaşmalarıyla Türkiye’nin de tek taraflı garantörlük hakkı olduğunu anımsatarak, 45 yıl önce Kıbrıs’a barış getirmek için gelen Mehmetçik sayesinde bugün KKTC’de güvenlik içerisinde yaşandığını anlattı.

"TÜRKİYE’YE GÜVEN TAM"

KKTC’nin bugün önemli bir noktaya geldiğini, yaşaması ve güçlenmesinin bu bağlamda önemli olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye ve ordusuna güvenlerinin tam olduğunu söyledi. Akdeniz’de sondaj çalışmaları yürüten Fatih Gemisi’ne yaptığı ziyareti hatırlatan Tatar, Doğu Akdeniz’de faaliyetlerde bulunmanın her ülkenin yapabileceği bir iş olmadığını belirtti. Güney Kıbrıs’ın sanki Kıbrıs’ın tek sahibiymiş gibi davrandığını vurgulayan Başbakan bu anlamda da Türkiye’ye güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının çok sabrettiğini, federal süreçte bir temelin umut olduğunu düşünmediklerini anlatan Tatar, Crans Montana’da her türlü esnekliğe rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle bir sonuç olmadığını belirtti. Eğer bir anlaşma süreci başlayacaksa sonuç odaklı ve alternatif süreçlerin masada olduğu bir sürecin olması gerektiğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının oyunlara gelmeyeceğini ifade etti. KKTC Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki stratejik adımların atılmasından sonra Türkiye’nin buradaki hak ve çıkarlarından geri adım atmayacağını görmekten mutlu olduklarını kaydetti.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)