Minnis, "Resmi ölü sayısı 56 ama aslında çok daha fazla"
ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler oturumunda konuşan Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası’nda resmi ölüm sayısının 56 olarak açıklanmasına rağmen, ölü sayının çok daha fazla olduğunu belirtti.
ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler oturumunda konuşan Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Bahamalar’ı vuran Dorian Kasırgası’nda resmi ölüm sayısının 56 olarak açıklanmasına rağmen, ölü sayının çok daha fazla olduğunu belirtti.
Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BM) 74’üncü oturumunun dördüncü gününde yaptığı açıklamada Dorian Kasırgası’ndan sonra, ülkesinde resmi olarak ölü sayısının 56 olarak kabul edildiğini, ancak çok daha fazla insanın öldüğünü herkesin bildiğini söyledi. Minnis konuşmasında, “Resmi ölü sayısı 56 olmasına rağmen, 600 kişi kaybolduğu için ölü sayısının daha fazla olduğunu biliyoruz" dedi.
Öte yandan Başbakan, dünya liderlerini küresel iklim değişikliği acil durumunu ele almaya çağırdı. Kategori 5 seviyesinde Bahamalar’ı vuran ve büyük yıkıma neden olan Dorian kasırgası nedeniyle binlerce kişiden hala haber alınamıyor.
(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:35
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:04
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|20:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Trabzonspor
|5
|6
|11. Konyaspor
|5
|6
|12. Beşiktaş
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Villarreal
|7
|11
|6. Granada
|6
|11
|7. Barcelona
|6
|10
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Real Betis
|7
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2