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Mısır topraklarından İsrail’e havan topu saldırısı

Mısır topraklarından İsrail’e havan topuyla saldırı düzenlendi.

Dünya 28.09.2019, 13:13 28.09.2019, 13:26

Mısır topraklarından İsrail’e havan topuyla saldırı düzenlendi.

Mısır topraklarından İsrail’in Mısır sınırındaki Netzarim yerleşimine havan topuyla saldırı düzenlendiği açıklandı. İsrail’e düşen havan topları nedeniyle yaralananların olmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İsrail yetkilileri saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#israil #dünya #mısır
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