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Mısır’da 513 mahkuma af
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin yayınladığı kararname ile 513 mahkum aftan yararlanacak.
Dünya 02.08.2019, 17:26 02.08.2019, 17:43
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin yayınladığı kararname ile 513 mahkum aftan yararlanacak.
Kurban Bayramı öncesi Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’den mahkumları sevindiren bir karar geldi. Sisi, yayınladığı kararname ile 513 mahkumun aftan yararlanmasını sağladı. Anayasanın 155.maddesine dayanarak çıkartılan kararname kapsamında, silah kaçaklığı, terörizm, 10 kilogramdan fazla uyuşturucu kaçaklığı yapmak ve intikam cinayeti işleyenler aftan yararlanamadı.
Öte yandan, Ramazan Bayramı vesilesi ile 15 Haziran’da çıkarılan af ile 2 bin 110 mahkum serbest kalmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Sina Yarımadası’nın Kurtuluş Günü münasebetiyle çıkarılan af kapsamında da 447 mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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