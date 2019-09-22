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Mısır’da Sisi karşıtı protestolarda sert müdahale

Mısır’da polisin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin istifası talebiyle gösteri düzenleyen kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

Dünya 22.09.2019, 10:34
Mısır’da Sisi karşıtı protestolarda sert müdahale
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Mısır’da polisin Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin istifası talebiyle gösteri düzenleyen kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi ile müdahale ettiği belirtildi.

Mısır halkı yolsuzlukla suçladığı Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi protesto etmek için ikinci gün de sokağa inerek gösterilerde bulundu. Yüzlerce kişi, Mısır’ın Süveyş kentindeki el-Arbain Meydanı’nda toplandı. Göstericiler rejim aleyhine sloganlar atarak Sisi’nin istifasını talep etti.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, göstericilere müdahale eden polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandığı belirtildi. Mısır’ın büyük kentlerinde dün gerçekleşen Sisi karşıtı gösterilerin ardından, başkent Kahire’nin önemli cadde ve meydanlarına yoğun güvenlik önlemleri alındı. Dün binlerce kişi Mısır’ın çeşitli bölgelerinde Sisi karşıtı protesto gösterileri düzenlemişti.

Mısır’daki gösteriler Sisi’yi yolsuzlukla suçlayan İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali’nın çağrısıyla başlamıştı. 15 Eylül’de sosyal medya üzerinden "yeter Sisi" hashtagi altında toplanan Mısırlılar, ’meydanlara tekrar döneceğiz’ mesajı vermişti.

(İHA)
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