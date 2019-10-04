Mitag tayfununda ölü sayısı 10’a yükseldi

Güney Kore’yi etkisi altına alan Mitag tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Güney Kore’yi getirdiği şiddetli yağış ve güçlü rüzgarlarla dün etkisi altına Mitag tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi, 4 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in sosyal medyada yaptığı açıklamada, Mitag tayfununda ölenlerden duyduğu üzüntüyü belirtti. Halktan tayfunun yol açtığı felaketten etkilenen kişilere destek olmasını isteyen Moon, hasarın giderilmesi için tüm kaynakların seferber edildiğini bildirdi.

Bu yıl ülkede etkili olan 18. tayfun olan Mitag, dün ülkenin güney bölgelerinde şiddetli yağışlara yol açtı. Yağışların sel felaketine ve toprak kaymasına yol açtığı ve birkaç binanın yıkıldığı belirtildi. İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, 100’den fazla evin sular altında kaldığını, ülkenin güney bölgelerinde bin 500’den fazla kişinin ise evlerinden tahliye edildiğini bildirmişti.

(İHA)