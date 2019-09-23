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Moskova’da Müslümanların sayısı 3 milyonu aştı
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Müslümanların sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı.
Dünya 23.09.2019, 20:09
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Müslümanların sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı.
Moskova’da ibadethane sıkıntısı olduğunu da dile getiren Gaynuttin, bu doğrultuda çalışmaların istikrarla devam ettiğini ve yeni camilerin inşası ve yeni proje çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Moskova’da artan Müslüman nüfusun özellikle Orta Asya’dan çalışmaya gelen göçmenler nedeniyle artış gösterdiğini söyleyen Gaynutdin, bu artışın her yıl yükselerek sürdüğünü ifade etti.(İHA)
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