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Motorlarına kuş giren Rus uçağı acil iniş yaptı
Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.
Dünya 15.08.2019, 09:34
Rus uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra motorlarına kuş girmesi nedeniyle Moskova yakınlarında acil iniş yaptı.
Ural Havayolları Genel Direktörü Sergei Skuratov yaptığı açıklamada, "Zhukovski’ye acil iniş yapıldı. Kuşlar her iki motora da girdi. Motorlar kapandı, mürettebat inişi gerçekleştirdi" dedi.(İHA)
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