Mursi’nin oğlu Abdullah vefat etti

Mısır’ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Abdullah Mursi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mısır’da hapishanede hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da 5 çocuğu olan Abdullah Mursi’nin ölüm haberini doğruladı.

Mısır resmi makamları tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı. Muhammed Mursi de geçtiğimiz Haziran ayında mahkeme salonunda hayatını kaybetmişti.

(İHA)