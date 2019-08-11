Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Myanmar’da ölü sayısı 41’e yükseldi

Myanmar’ın Mon eyaletinde etkili olan muson yağışları sonucu meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Dünya 10.08.2019, 23:59 11.08.2019, 00:16
Myanmar’da ölü sayısı 41’e yükseldi
banner63

Myanmar’ın Mon eyaletinde etkili olan muson yağışları sonucu meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Myanmar’ın güneydoğu kesiminde yer alan Mon eyaletinde etkili olan muson yağmurları sonucu Ye Pyar Kone köyünde meydana gelen toprak kaymasında yaşamını yitirenlerin sayısı 29’dan 41’e yükseldi. Yerel yönetici Zaw Moe Aung rakamı doğrularken felaket sonucu 41 kişi yaralandığı ve 80 kişinin de kayıp olduğu öğrenildi. Arama kurtarma çalışmalarında görev alan yetkililer çamur içerisindeki çalışmaların devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Bölge sakinlerinden 32 yaşındaki Htay Htay Win ise 2 kızının ve diğer 5 akrabasının hala bulunamadığını söyledi. Htay Htay Win, hayatta kalmasını, yakındaki su basmasına bakmak için evden birkaç dakika önce ayrılmasına bağladı.

Cuma günü geç saatlerde ülkenin Mon eyaletinde bulunan Ye Pyar Kone köyünde 16 ev heyelanın getirdiği çamur sularının altında kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri, gece boyunca ekskavatörlerle çamurdan cesetler çıkarmaya çalışmıştı.

(Serkan Bayar/İHA)

#muson yağmurları #mon eyaleti #Myanmarda ölü sayısı 41e yükseldi
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 11 Ağustos 2019
İmsak 04:11
Güneş 05:48
Öğle 12:59
İkindi 16:49
Akşam 20:00
Yatsı 21:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. Liverpool 1 3
3. Brighton 1 3
4. Burnley 1 3
5. Tottenham 1 3
6. Bournemouth 1 1
7. Sheffield United 1 1
8. Crystal Palace 1 1
9. Everton 1 1
10. Arsenal 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Leicester City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Wolverhampton 0 0
16. Aston Villa 1 0
17. Norwich City 1 0
18. Southampton 1 0
19. Watford 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@