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Myanmar’da toprak kayması: 29 ölü

Myanmar’ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 10.08.2019, 10:51 10.08.2019, 11:56

Myanmar’ın güney kesimindeki Ma-lat dağının bir yamacında, yoğun muson yağmurları sebebiyle dün toprak kayması meydana geldi, 29 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar’ın Mon eyaleti civarındaki Paung, Mawlamyine, Mudon, Thanbyuzayat, Kyaikmaraw, kasabalarında dün meydana gelen toprak kaymasında bazı evler toprak altında kaldı, yollar kapandı, eğitime ara verildi.

Toprak kaymasının meydana geldiği Paung kasabası civarında 29 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi muson yağmurlarının oluşturduğu seller sebebiyle bu hafta 12 bin kişinin Mon eyaletinden tahliye edildiğini, böylece tahliye edilenlerin sayısının 38 bini bulduğunu açıkladı.

Puang kasabası kaymakamı Zaw Moe Aung, bu sabah toprak altından 7 kişinin daha kurtarıldığını, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

(İHA)

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