Son Dakika
Pençe-3’le PKK’ya ait hedefler vuruluyor
Şanlıurfa’da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi
Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı
Adil Rami resmen Fenerbahçe’de
Netanyahu’dan İsrail’i tehdit eden Nasrallah’a uyarı: “Sakin ol”
Selahattin Özdemir Hayata Gözlerini Yumdu!
Soylu, "Yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düştü."
Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçına hazırlanıyor
Esenboğa Havalimanı’nda 350 bin liralık kunduz ve tilki postu ele geçirildi
İstanbul’da 16 bin 423 kaçak göçmen geri gönderildi

Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı

İtalya’nın Napoli şehrindeki cezaevinden firar eden Polonyalı Robert Lisowski, cezaevine birkaç kilometre uzaklıkta İtalyan polisi tarafından yakalandı. Cinayetten yargılanan 32 yaşındaki tutuklunun kaçışı 100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar olarak kaydedilmişti.

Dünya 27.08.2019, 15:11 27.08.2019, 15:33
Napoli’deki cezaevinden 100 yıl sonra ilk firarı gerçekleştiren Polonyalı yakalandı
banner63

İtalya’nın Napoli şehrindeki cezaevinden firar eden Polonyalı Robert Lisowski, cezaevine birkaç kilometre uzaklıkta İtalyan polisi tarafından yakalandı. Cinayetten yargılanan 32 yaşındaki tutuklunun kaçışı 100 yıl sonra gerçekleşen ilk firar olarak kaydedilmişti.

Ukraynalı bir duvar ustasını öldürmek suçlamasıyla tutulduğu Poggioreale Cezaevi’nden firar eden Polonyalı Robert Lisowski’nin özgürlüğü kısa sürdü. Mahkumların Pazar ayini için cezaevindeki şapele gitmesinin ardından çarşafları birbirine bağlayarak cezaevi duvarını aşan Robert Lisowski 24 saatten kısa bir süre sonra yakalandı. Polis tarafından her yerde aranan Lisowski, Mercato Meydanı’nda (Piazza Mercato) kıskıvrak yakalandı. Meydanın Poggioreale Cezaevi’ne yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken, Cezaevi Çalışanları Sendikası Başkanı Luigi Castaldo söz konusu firarın cezaevinde yeterli sayıda personel olmamasından kaynaklandığını ifade etmişti. Castaldo, ”2 bin 500 tutuklu ve hükümlünün kaldığı cezaevinde 200 personel görev yapıyor, burada kapasitenin üzerinde 800 fazla tutuklu ve hükümlü bulunuyor” şeklinde konuşmuştu.

İtalyan medyasının aktardığına göre Polonyalı Robert Lisowski’nin firarı Poggioreale Cezaevi’nde 100 yıldan bu yana gerçekleşen ilk firar. Genellikle mafya mensuplarının kaldığı cezaevinden birkaç yıl önce kaçmaya çalışan bir başka mahkum ise ağır yaralanmıştı.

(İHA)

banner62
#Polonyalı Robert Lisowski #polonyalı #fiarar #cezaevi #napoli #italya
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2019
İmsak 04:34
Güneş 06:04
Öğle 12:55
İkindi 16:38
Akşam 19:37
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atlético Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@