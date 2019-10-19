NASA’nın kadınlardan oluşan ekibi uzay yürüyüşünü tamamladı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) ilk kez sadece kadınlardan oluşan ekibi 7 saatten fazla bir zamanda uzay yürüyüşünü tamamladı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) ilk kez sadece kadınlardan oluşan ekibi 7 saatten fazla bir zamanda uzay yürüyüşünü tamamladı.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir astronot ekibi 7 saatten fazla bir zamanda uzay yürüyüşünü tamamlayarak tarihi bir ana imza attı. ABD’li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) dışında bozulan bir güç panelini değiştirmek için uzay yürüyüşü yaptı. Görevlerini başarıyla tamamlayan astronotları ABD Başkanı Donald Trump tebrik ederek “Jessica, çok çalıştığını biliyorum. Christina, öz geçmişini okudum ve ikinizin yaptığı inanılmaz bir şey. Teşekkür ederim. Çok cesur insanlarsınız. Bu gerçekten tarihi bir an” dedi.
Astronot Meir, “Bu aynı anda dışarıda iki kadın olan ilk yürüyüş. Bu benim ilk uzay yürüyüşüm ve inanılmaz bir his” ifadelerini kullandı.
Başlangıçta 5 buçuk saat sürmesi planlanan yürüyüş astronotların ek görevlerini tamamlaması için 7 saat 17 dakika sürdü.
(İHA)
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