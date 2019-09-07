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NATO’dan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama

NATO tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından esir edilen Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönmelerinin memnuniyet ile karşılandığı belirtildi.

Dünya 07.09.2019, 19:38
NATO’dan Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasına ilişkin açıklama
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NATO tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından esir edilen Ukraynalı denizcilerin ülkelerine dönmelerinin memnuniyet ile karşılandığı belirtildi.

NATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz Kasım ayında Rusya tarafından alıkonulan Ukraynalı askerlerin, aynı şekilde film yapımcısı Oleg Sentsov’un nihayet evlerine dönmüş olmalarından dolayı memnunuz. Bu doğru yönde atılmış bir adım. NATO Rusya’ya Minsk Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için çağrıda bulunmaya devam edecek. Bu yükümlülüklerin arasında tüm mahkumları serbest bırakmak da var” denildi.

Konu üzerine açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise , “Rusya ve Ukrayna çok sayıda esir takası gerçekleştirdi. Çok iyi bir haber, muhtemelen bu barış için atılan ilk büyük adım. İki ülkeyi de tebrik ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)
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