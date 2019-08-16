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Nazi bayrağı asan şahıs gözaltına alındı
Galler’in Neath şehrinde evinin dış cephesine Nazi bayrağı asan bir adam gözaltına alındı.
Dünya 16.08.2019, 15:33 16.08.2019, 15:59
Nazi bayrağı asan şahıs gözaltına alındı
Galler’in Neath şehrinde evinin dış cephesine Nazi bayrağı asan bir adam gözaltına alındı.
Galler’in Neath şehrinde bir evin dış cephesine asılan Nazi bayrağı, polisi harekete geçirdi. Adrese intikal eden kolluk kuvvetleri, evde ikamet eden 55 yaşındaki adamı gözaltına aldı. Polisin şüpheliyi, ırkçı asayiş suçu nedeniyle gözaltına aldığı kaydedildi.
Güney Galler Polisi Sözcülüğünden yapılan açıklamada, “Bayrağın kaldırıldığından ve 55 yaşındaki bir erkeğin, ırki olarak ağırlaştırılmış bir asayiş suçu şüphesiyle tutuklandığından emin olmanızı rica ediyoruz” denildi. Polis, şüphelinin tutuksuz olarak soruşturma altına alındığını açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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