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"Nefret söylemine en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır"
New York’ta "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemleri, günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında normalleştiriliyor. Günümüzde nefret söylemine, kutsal değerlere hakarete en fazla maruz kalanlar Müslümanlardır. Azad Keşmir şu anda adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş vaziyettedir" dedi.
Dünya 25.09.2019, 15:49 25.09.2019, 16:39
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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