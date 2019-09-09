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Netanyahu: "İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettik"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettiğini açıkladı.

Dünya 09.09.2019, 20:58 09.09.2019, 23:34
Netanyahu: "İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettik"
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in İran’ın nükleer programına bağlı yeni gizli bölgeleri keşfettiğini ve İran’ın keşifedilen bölgeleri gizlemeye çalıştığını söyledi. İran’ın nükleer silah geliştirdiğini ve İnternational Atomic Energy Ageny’nin (IAEA) İran’da bir nükleer reaktörde uranyum bulduğunu belirten Netanyahu, İran’ın nükleer silah geliştirmek için kullandığı gizli bir yer gösterdi. Netanyahu, ülkesinin İran’ın her yerde ve her zaman nükleer silah edinmesini önlemeye devam edeceğini vurguayarak, uluslararası toplumu uyanık olmaya ve nükleer bir silah edinmesini engellemek için İran’a daha fazla baskı yapmaya çağırdı.

(İHA)

#nükleer program #iran #Netenyahu #israil
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