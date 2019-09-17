Netanyahu seçim yasaklarını ihlal etti

İsrail’de bu yıl ikinci kez gerçekleşen genel seçimlerde yarışan Başbakan Binyamin Netenyahu ülke genelinde oy verme işlemi devam ederken basına açıklamalarda bulunarak seçim yasaklarını ihlal etti.

İsrail’de bu sene, hükümetin kurulaması üzerine, ikinci kez gerçekleşen genel seçimlerde yarışan Başbakan Binyamin Netenyahu oy verme işlemi devam ederken, seçim yasalarını 3 kez ihlal etti. Netanyahu öğleden sonra, Kol Hai’ye ve Galey İsrail’e olmak üzere iki radyoya röportajı verdi. Netenyahu seçim kampanyalarının devam ettiği sürede seçim gününden üç günü öncesine kadar yayınlanması yasak olan anket sonuçlarını paylaşarak propaganda yasasını ihlal etmişti.

İsrail Seçim Kanunu’nun 129’uncu maddesine göre, adayların seçim gününde saat 19:00’dan önce radyo ve televizyon röportajı yapması yasak. Geçen hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hakim Hanan Melcer de, seçim gününden önce bu görüşmeleri yasaklayan net bir yönerge yayınlamıştı. Sabah saatlerinde ise Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hakim Hanan Melcer, Netanyahu’nun seçim gününden üç gün öncesine kadar yasak olan anket sonuçlarını yayınlayarak propaganda yasasını ihlal ettiğini duyurmuştu.

(İHA)