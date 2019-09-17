Netanyahu ve eşi oyunu kullandı

İsrail Başbakanı ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu seçimde oyunu kullandı.

İsrail Başbakanı ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Kudüs’te bir seçim merkezine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Netanyahu, "Parlamento seçimlerinde İsraillileri yoğun oy kullanmaya çağırıyoruz, sonuçların çok yakınsak olacağını düşünüyorum" dedi. İsrailliler bu sabah yerel saatle 07.00’de 120 sandalyeli parlamentonun (Knesset) yeni üyelerini belirlemek üzere erken seçim için 6 ay içinde ikinci kez sandığa gitti. 31 partinin yarıştığı seçimde yaklaşık 6 milyon 340 bin seçmen, 10 bin 720 sandıkta oy kullanacak. Seçimde oy kullanma süresi akşam saat 22.00’de bitecek. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül’de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.

(İHA)