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Netanyahu yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi
İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un seçimde ikinci sırada gelmesine rağmen Netanyahu’yu resmen yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Dünya 25.09.2019, 21:21
İsrail Devlet Başkanı Reuven Rivlin, Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un seçimde ikinci sırada gelmesine rağmen Netanyahu’yu resmen yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.
Netanyahu’ya hükümet kurma görevini veren Rivlin, daha önce Gantz’ın Mavi ve Beyaz İttifakı’nın ve Netanyahu’nun Likud Partisi’nin birlik hükümeti kurması gerektiğini ifade etmişti. İsrail’de 17 Eylül’de yapılan erken genel seçimlerde Netanyahu’nun partisi Likud 32, eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’ın Mavi ve Beyaz İttifakı ise 33 milletvekili çıkardı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nisan ayındaki seçimde birinci gelmesine rağmen koalisyon hükümeti kuramadığı için 17 Eylül’de erken genel seçime gidilmesi kararı alınmıştı.(İHA)
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