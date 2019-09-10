Netanyahu’dan kritik seçim vaadi

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, seçimi kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz’in bir kısmını ilhak edeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında 17 Eylül’de yapılacak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ni ve Ölü Deniz’in bir kısmını ilhak edeceği vaadinde bulundu. Netanyahu, ayrıca Trump’ın İsrail’deki seçimlerden bir gün sonra "yüzyılın anlaşmasını" sunacağını belirterek, “Yüzyılın anlaşması Batı Şeria’daki yerleşimlerini İsrail egemenliğine katmak için büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.

(Hamad Alnajjar/İHA)