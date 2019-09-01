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Netanyahu’dan Yahudi yerleşimlerini ilhak sözü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katma sözü verdi.
Dünya 01.09.2019, 17:15 01.09.2019, 17:52
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini İsrail topraklarına katma sözü verdi.
Netanyahu’nun sözlerinin ardından açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Sözcüsü Nabil Abu Rudeinah, İsrail’in barış, güvenlik ve istikrar getirmeyecek kabul edilemez tutumunu sürdüğünü ifade ederek, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşimlerinin yasa dışı olduğunu söyledi.
(Muhammed Rabah/İHA)
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