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New York’ta Sel Felaketi

Son günlerde sıcak hava dalgasının etkili olduğu ABD’de aşırı sıcaklarını etkisini kaybetmeye başlaması ile New York’un çeşitli bölgelerinde sel baskınları meydana geldi.

Dünya 23.07.2019, 12:27 23.07.2019, 13:36
New York’ta Sel Felaketi

New York’ta Sel Felaketi

Son günlerde sıcak hava dalgasının etkili olduğu ABD’de aşırı sıcaklarını etkisini kaybetmeye başlaması ile New York’un çeşitli bölgelerinde sel baskınları meydana geldi.

ABD’nin büyük bölümünü etkisi altına alan ölümcül sıcak hava dalgası etkisini kaybetmeye başladı. Sıcaklık rekorunun kırıldığı aşırı sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde yerini yağmura bıraktı. Şiddetli yağışın görüldüğü New York’ta sel meydana gelirken, meteoroloji yetkilileri Manhattan, Queens ve Brooklyn için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Son 3 günde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olduğu New York’ta aniden bastıran yağışların ardından sel baskınları görüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, New Yorkluların sokakta yürümekte zorlandığı görüldü. Brooklyn’in Williamsburg bölgesinde bir kadının yolun karşısına geçmeye çalışırken zorlandığı anlaşılıyor.

New York Belediye Başkan Bill de Blasio su baskınlarında vatandaşların taleplerine yanıt verildiğini söyledi. New York’ta sürücülere sel baskınlarının etkili olduğu bölgelerde araç kullanmamaları uyarısı yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#New Yorkta Sel Felaketi #dünya haberleri #sel felaketi #new york
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