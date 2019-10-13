New York’ta silahlı saldırı: 4 ölü
ABD’nin New York kentinin Brooklyn semtinde bir kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin New York kentinin Brooklyn semtinde bir kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin New York kentinin Brooklyn semtinde bir kulübe silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. New York Şehri Polis Teşkilatı, ruhsatsız olduğunu açıkladığı kulübe düzenlenen saldırıda ölen 4 kişinin kulüp içinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Yaralılar arasında yer alan biri kadın, ikisi erkek üç kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ama diğer iki yaralının durumlarının daha ciddi olduğunu belirtti.
New York Şehri Polis Teşkilatı (NYPD) sözcüsü Brian Magoolaghan, saldırının düzenlediği sokakta düzenlediği basın toplantısında, ekiplerin sabah 07:00’den önce saldırı ile ilgili alınan çağrıya cevap verdiğini söyledi. Olay yerinde dört kişinin öldüğünü resmi olarak doğruladı. Vurulan bir kadın ve iki adamın hayati tehlikesi bulunmayan yaralanmalara maruz kaldığını söyledi.
Saldırının Brooklyn’in Crown Heights mahallesinde, haritalarda özel bir kulübe karşılık gelen bir adreste gerçekleştiğini söyledi. Ancak sözcü, saldırının gerçekleştiği binanın türünü tam olarak açıklamadı.(Serkan Bayar/İHA)
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