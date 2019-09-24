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New York’ta, Sisi karşıtı gösterilerde gergin anlar yaşandı
ABD’nin New York kentinde sabahın erken saatlerinde Dag Hammarskjold Parkı’nda başlayan Sisi karşıtı gösterilerde zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Dünya 24.09.2019, 22:01
ABD’nin New York kentinde sabahın erken saatlerinde Dag Hammarskjold Parkı’nda başlayan Sisi karşıtı gösterilerde zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ’casusluk’ iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması esnasında 67 yaşında hayatını kaybetti. 2012 yılında halk oylamasıyla göreve gelen Mursi, darbeyle iktidardan indirildiği 2013’ten bu yana tutuklu bulunuyordu. Mısırlı yetkililer, Mursi’nin kalp krizi sonucu öldüğünü açıklamışlardı.(İHA)
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