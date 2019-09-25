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New York’ta Türk ailenin evi kundaklandı
ABD’nin New York eyaletinde bir Türk’e ait araç ile ev kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Dünya 25.09.2019, 21:48
ABD’nin New York eyaletinde bir Türk’e ait araç ile ev kundaklandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kundaklamanın yabancı düşmanlığından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
“İSLAMİ YAŞANTIMIZDAN DOLAYI SORUN YAŞIYORDUK”
30 seneden bu yana ABD’de yaşadığını belirten İbrahim Karaoğlu, "İslami yaşantımızdan dolayı bir süreden beri komşularımızla sorun yaşıyorduk. Eşimin ve çocuklarımın başörtüsü kullanmasından dolayı antipati besliyorlar ve her fırsatta da bunu farklı yollarla yansıtıyorlardı" dedi.(İHA)
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