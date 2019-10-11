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Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi
Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verildi.
Dünya 11.10.2019, 12:49
Etiyopya ve Erite halklarının barışı için yaptıklarından dolayı 2019 Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’ye verildi.
Eritre ile Etiyopya arasında 1998-2000 yılları arasında sınır anlaşmazlıklarından dolayı yaşanan sınır savaşlarında iki halkın barışı için yaptıklarından dolayı Nobel Barış Ödülü alan Etiyopya Başbakanı, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde de rol oynamıştı.(İHA)
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