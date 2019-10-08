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Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü’nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.

Dünya 08.10.2019, 14:05 08.10.2019, 14:13
Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü’nü 3 bilim insanı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz kazandı.

Nobel Fizik Ödülü sahibini buldu. 2019 Nobel Fizik Ödülü, evrenin yapısı ve gelişiminin anlaşılmasına katkılarından dolayı James Peebles, Michel Mayor ve Didier Queloz’a verildi. Michel Mayor ve Didier Queloz güneş sistemi dışındaki güneş gibi yörüngeye sahip bir gezegenin keşfinden dolayı laik görülürken, James Peebles Fiziksel kozmoloji alanındaki teorik keşifleri için ödül aldı. Michel Mayor ve Didier Queloz’in astronomi alanında başlattığı devrimle Samanyolunda 4 binden fazla ötegezegenin keşfedildiği belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Didier Queloz #Michel Mayor #James Peebles #dünya #Bu yılki Nobel Fizik Ödülü
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