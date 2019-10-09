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Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Nobel 2019 Kimya Ödülü’ne lityum-iyon pillerini bulan ve geliştiren John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü.
Dünya 09.10.2019, 13:33
Nobel 2019 Kimya Ödülü’ne lityum-iyon pillerini bulan ve geliştiren John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino layık görüldü.
Lityum iyon piller 1970 yılında Kimyager Stanley Whittingham tarafından keşfedildi. John Goodenough lityum iyon pillerin gücünü iki katına çıkartarak çok daha güçlü ve kullanışlı piller üretti. Akira Yoshino ise lityum bataryaları daha güvenli hale getirdi.(İHA)
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