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Norveç’te 200 bin litre yakıt bulunan Rus gemisi yandı

Rusya’dan çıkarak Norveç’in Tromso kenti limanına demirleyen, içerisinde 200 bin litre mazot bulunan Rus gemisi çıkan yangın sonucu kül oldu.

Dünya 26.09.2019, 17:25 26.09.2019, 17:36
Norveç’te 200 bin litre yakıt bulunan Rus gemisi yandı
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Rusya’dan çıkarak Norveç’in Tromso kenti limanına demirleyen, içerisinde 200 bin litre mazot bulunan Rus gemisi çıkan yangın sonucu kül oldu.

Rusya’nın Murmansk kentinden hareket ederek balık avına çıkan Rus balıkçı gemisi Bukhta Naezdnik, Norveç’in Tromso kentinde bulunan limana yakın bir noktada demirledi. Gemi, bölgede çıkan fırtına nedeniyle zarar görmeye başlayınca yangın çıktı. Tromso şehrinin sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri tarafından gemideki yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf edildi. Yaklaşık 64 metre uzunluğundaki gemide bulunan 29 mürettebattın tahliye edildiği, 27’sinin dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Gemide bulunan 200 bin litrelik mazot tankının patlama riski nedeniyle yeni bir acil durum yayınlanarak geminin 300 metre çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yakıtın denize akmaya başlamasına karşı alınan önlemlere gemi trafiği önlemleri de eklendi. Bölgeden geçen gemiler kontrol altında geçirilirken yakıt tankının patlama riskine karşı itfaiye ekiplerinin de hazırda bekletildiği öğrenildi.

Tromso şehrinde ise araç sürücüleri ve kentte yaşayanlar olası bir faciaya karşı uyarıldı. Yaşanan olayda geminin yan yattığı ve batmak üzere olduğu açıklanırken kaza ile ilgili tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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