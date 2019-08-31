Norveç’te helikopter düştü: 4 ölü

Norveç’in Finnmark eyaletinde sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Norveç’in Finnmark eyaletinin Alta bölgesinde yerel saatle 15.00’da Airbus AS350 tipi sivil bir helikopterin düştüğü öğrenildi. Kaza sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Helikopterin Helitrans firması tarafından işletildiği ve firmadan henüz konuya ilişkin açıklama gelmediği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğünü de henüz bilinmiyor.

(İHA)