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Norveç’te helikopter düştü: 4 ölü

Norveç’in Finnmark eyaletinde sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Dünya 31.08.2019, 21:15
Norveç’te helikopter düştü: 4 ölü

Norveç’in Finnmark eyaletinde sivil bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Norveç’in Finnmark eyaletinin Alta bölgesinde yerel saatle 15.00’da Airbus AS350 tipi sivil bir helikopterin düştüğü öğrenildi. Kaza sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı. Helikopterin Helitrans firması tarafından işletildiği ve firmadan henüz konuya ilişkin açıklama gelmediği belirtildi.

Helikopterin neden düştüğünü de henüz bilinmiyor.

(İHA)
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