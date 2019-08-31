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Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmen Tutuklandı!
ABD'de 23 yaşında olan kadın öğretmen, henüz 15 yaşında olan öğrencisine cinsel istismarda bulunarak ilişkiye girdiği sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Amerika Kentucky eyaletinde 23 yaşında olan yeni biyoloji öğretmen Kendall Burk, henüz 15 yaşında olan öğrencisiyle ilişkiye girmesi sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Tecavüz Sayılıyor"
Kentucky eyaletinin yasaları kapsamında, yaşı küçük olan bir şahısla cinsel ilişkiye girmek "yaşı küçük olanın rızası olsa dahi" tecavüz olarak sayılıyor. Öğrencisi ile toplam olarak 4 kez cinsel ilişki yaşayan öğretmen, 4 farklı tecavüz dosyasıyla karşı karşıya.
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