Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan Öğretmen Tutuklandı!

Amerika Kentucky eyaletinde 23 yaşında olan yeni biyoloji öğretmen Kendall Burk, henüz 15 yaşında olan öğrencisiyle ilişkiye girmesi sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Tecavüz Sayılıyor"

Öğretmenin görev yapmakta olduğu lisedeki öğrencisiyle yaşadığı ilişki okulda bulunan farklı bir öğrenci tarafından ortaya çıkarıldı. Okul yönetimi, polis ekiplerine konuyla ilgili bilgi verirken; gözaltına alınan öğretmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentucky eyaletinin yasaları kapsamında, yaşı küçük olan bir şahısla cinsel ilişkiye girmek "yaşı küçük olanın rızası olsa dahi" tecavüz olarak sayılıyor. Öğrencisi ile toplam olarak 4 kez cinsel ilişki yaşayan öğretmen, 4 farklı tecavüz dosyasıyla karşı karşıya.