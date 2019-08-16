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Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15 bin euroya satıldı
Geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen FİFA Dünya Kupası maçında Olivier Giroud’un maç sırasında çıkararak tribünlere fırlattığı şort internet üzerinden 15 bin euroya satıldı.
Dünya 16.08.2019, 13:04
Geçtiğimiz yaz Rusya’da düzenlenen FİFA Dünya Kupası maçında Olivier Giroud’un maç sırasında çıkararak tribünlere fırlattığı şort internet üzerinden 15 bin euroya satıldı.
Yine Fransa’dan Olivier Giroud’nun bir hayranı tarafından satın alındığı öğrenilen şortun gelirinin Rusya’daki yetimhanelere bağışlanacağı öğrenildi.(Erhan Altıparmak/İHA)
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