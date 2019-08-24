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Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

ABD’nin Alaska eyaletinde Cuma günü çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Eyaletin başkenti Anchorage’da 51 ev ve 3 dükkan alevlere teslim oldu.

Dünya 24.08.2019, 10:57 24.08.2019, 11:06
Orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı
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ABD’nin Alaska eyaletinde Cuma günü çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Eyaletin başkenti Anchorage’da 51 ev ve 3 dükkan alevlere teslim oldu.

ABD’nin Alaska eyaletinde başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Cuma günü başlayan yangında Anchorage şehrinin kuzeyindeki 51 ev ve üç dükkan kül olurken, Talkeetna bölgesinde de 84 ev yandı. Yangın Bilgi Müdürü Kale Casey Anchorage şehrinin kuzeyinde yaşayan yüzlerce insan tahliye edildi.

Yangının kesin sebebi soruşturulurken, yetkililer insan kaynaklı olduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, 100 itfaiyeci, 20 ekip ve üç helikopterle yangınla mücadele edildiğini açıkladı. Pazar günü bölgeye 100 itfaiyeci daha gönderilecek.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#alaska eyaleti #abd #yerleşim yeri #yangın #orman yangini
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