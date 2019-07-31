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ÖSO ve Esad rejimi arasında esir takası

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Esad rejimi arsında, Rusya ve Türkiye’nin nezareti altında esir takası gerçekleştirildiği öğrenildi.

Dünya 31.07.2019, 19:15
ÖSO ve Esad rejimi arasında esir takası

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Esad rejimi arsında, Rusya ve Türkiye’nin nezareti altında esir takası gerçekleştirildiği öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO ) ve Esad rejimi arsında, Rusya ve Türkiye’nin nezareti altında esir takası gerçekleştirildi. El Bab şehrine bağlı Abu Zindeen geçidinde gerçekleşen takasta ayrıca Uluslararası Kızıl Haç Organizasyonu ve Birleşmiş Milletlerden (BM) de bir heyetin yer aldığı kaydedildi.

Yerel kaynaklar takas kapsamında 15 rejim askerine karşı 14 ÖSO’cunun serbest bırakıldığını kaydetti.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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