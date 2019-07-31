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ÖSO ve Esad rejimi arasında esir takası
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Esad rejimi arsında, Rusya ve Türkiye’nin nezareti altında esir takası gerçekleştirildiği öğrenildi.
Dünya 31.07.2019, 19:15
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Esad rejimi arsında, Rusya ve Türkiye’nin nezareti altında esir takası gerçekleştirildiği öğrenildi.
Yerel kaynaklar takas kapsamında 15 rejim askerine karşı 14 ÖSO’cunun serbest bırakıldığını kaydetti.(Abu Mucahit El Halebi/İHA)
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