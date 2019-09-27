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Otoyolda otomobil çarpan köpeği polis kurtardı
ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru araç çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü.
Dünya 27.09.2019, 12:38
ABD’nin Florida eyaletinde polis memuru araç çarpması sonucu yaralanan köpeği ekip otosuyla hastaneye götürdü.
Küçük kesik ve morluklarla hayatta kalan köpeğe ise “Şanslı” ismi verildi. Hayvan barınağına götürülen ’Şanslı’ onu sahipleneceği ailesini bekliyor.(İHA)
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