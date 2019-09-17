Son Dakika
Özbekistan ve Tacikistan’dan teröre karşı ortak askeri tatbikat
Özbekistan ve Tacikistan’ın silahlı kuvvetlerinin ortak katılımı ile Namangan kentinde düzenlenen askeri tatbikat başladı.
Dünya 17.09.2019, 21:39 17.09.2019, 22:37
Özbekistan ve Tacikistan’ın silahlı kuvvetlerinin ortak katılımı ile Namangan kentinde düzenlenen askeri tatbikat başladı.
Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin Özbekistan’ın Namangan kentinde düzenlediği ortak askeri tatbikat başladı. İki ülke silahlı kuvvetlerinin ülkeye sızan silahlı çeteleri havadan ve karadan düzenlenen ortak operasyonlar ile etkisiz hale getirmesi üzerine kurgulanan ‘Merkez-2019’ isimli tatbikatın açılışına, Özbekistan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Pavel Ergaşev ve Tacikistan Kara Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Tümgeneral İhtiyar Ahunzada Nimetulla katıldı.
(İHA)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:24
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0
Yeni Sayımız