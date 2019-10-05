Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu için hazır
Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu için operasyon hazırlıklarını tamamladı.
Dünya 05.10.2019, 09:10
Özgür Suriye Ordusu, Fırat’ın doğusu için operasyon hazırlıklarını tamamladı.
Ahmed Abu Hassan, ÖSO askerlerinin 45 günlük yoğun bir eğitim aldıklarını ifade ederek, askerlerin Fırat’ın doğusu için muhtemel bir operasyona fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olduğunu dile getirdi.(Muhamed El Mustafa/İHA)
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