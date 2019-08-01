Son Dakika
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dünya 01.08.2019, 13:40 01.08.2019, 13:46
Pakistan Başbakanı Han, Veliaht Prens Selman ile görüştü

Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı arayarak telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Han, Suudi Arabistan’ın Pakistan’a gösterdiği destek için veliaht prense teşekkür ederek, Suudi Arabistan ile ilişkilerin gelişmesinin önemli olduğunu belirtti. Suudi Arabistan ise Pakistan’ı güvenilir dost olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ilişkiyi öven Selman, iki ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerinin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Şubat ayında Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzaladıklarını açıklamıştı

(İHA)

#dünya #dünya haberleri #Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman #Pakistan Başbakanı İmran Han #Veliaht Prens Selman ile görüştü #Pakistan Başbakanı Han
Yorumlar (0)
32°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
İmsak 03:58
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:10
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@