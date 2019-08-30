Pakistan Başbakanından Hindistan hükümetine “Nazi” benzetmesi

Pakistan halkı, Keşmir’de Hindistan’ın kontrolündeki bölgede yaşayan insanlara destek için iş bırakıp sokaklara çıktı. Miting düzenleyen Pakistan Başbakanı Imran Khan, Hindistan hükümetine Nazi benzetmesi yaptı.

Hindistan’a bağlı Cemmu ve Keşmir bölgesinin özerklik statüsünün kaldırılıp Hindistan’a tamamen bağlanması ve bölgeye giden tüm yolların ve iletişim hatlarının kapatılmasına tepkiler artarak büyüyor. Pakistan halkı, Keşmir’in Hindistan’ın kontrolündeki bölgesinde yaşayan insanlara destek için bugün sokaklara çıktı. Sabah ülkedeki tüm televizyon kanalları ve radyolarda Kur’an-ı Kerim okunarak, milli marş çalındı.

Bütün Pakistanlılara Keşmirlilere dayanışma mesajı için sokağa dökülmesi çağrısında bulunan Pakistan Başbakanı Imran Khan, Başbakanlık binasının önünde miting düzenledi. Tüm bakanların iştirak ettiği mitinge yüz binlerce insan katıldı. Başbakan Khan, “Keşmirlilerimiz zor bir dönemden geçiyor. Son dört haftadır yaklaşık 8 milyon Keşmirli sokağa çıkma yasağıyla evlerine kilitlendi” dedi.

‘Keşmir Saati’nin amacının Keşmirliler özgürlüklerini elde edene kadar Pakistan’ın onların yanında duracağını belirten bir mesaj göndermek olduğunu söyleyen Khan, “Son nefesimize kadar onlarla birlikte olacağız” diye konuştu.

NAZİ BENZETMESİ

Başbakan Khan, Keşmir’e yapılan baskının Hindistan’da iktidardaki aşırı sağcı RSS partisinin ırkçı görüşleri olduğuna dikkat çekerek, “RSS, Müslümanlara nefretin motive edildiği bir parti. Bu parti Hitler’in Nazi partisinden ilham alıyor” dedi.

Keşmir halkına ayrımcılık yapıldığını ifade eden Imran Khan, “Tüm dünya Keşmir’de olanları izliyor. Müslüman olmasalardı dünyanın tepkisi daha da sert olurdu” ifadelerini kullandı.

(İHA)