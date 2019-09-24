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Pakistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem
Pakistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Dünya 24.09.2019, 15:06 24.09.2019, 15:11
Pakistan’da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
Pakistan’ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletleri ile İslamabad Başkent Bölgesi’nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Mirpur şehri olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle panik yaşayan halkın sokaklara çıktığı belirtildi.
Depremin Hindistan’ın kuzeyinde de hissedildiği öğrenildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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